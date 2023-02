Neue Anwendungen und Technologien von SAP digitalisieren und rationalisieren logistische Abläufe. Mit der prismat/RAKETE für S/4HANA ebnen die SAP-Spezialisten den Weg für diese Implementierungsprojekte rund um EWM (Extended Warehouse Management). Dafür kombiniert prismat verschiedene Standard-Prozesse sowie weiterführende Entwicklungsbausteine miteinander und konfiguriert sie für S/4HANA vor. Ein Demo-System ermöglicht Prozessdiskussionen, Tests und Schulungen bereits vor dem Projektstart – flexibel und ohne Risiko in einem von prismat zur Verfügung gestellten Cloud-System oder direkt mit Materialdaten aus dem Kunden-ERP via Private Cloud.



Ein Bestandteil der prismat/RAKETE für S/4HANA ist auch das BASE-Bundle für EWM MFS (Materialflusssystem) – ein Paket konfigurierbarer Softwarebausteine für die Anbindung automatisierter Lager– und Fördertechnik an EWM. Diese Vorlagen realisieren häufig benötigte Funktionen der Materialflusssteuerung deutlich schneller und einfacher. Weitere Vorteile sind unter anderem die integrierte Dublettenprüfung, um doppelte Stammdaten zu erkennen und direkt auszuschleusen, oder das automatische Überprüfen von Handling Units unter Einsatz der Konturen- und Gewichtskontrolle.