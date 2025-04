Seit 2020 arbeiten TÜV AUSTRIA und die TU Wien im Rahmen des #SafeSecLab zusammen, um Lösungen für die Integration von Safety- und Security-Aspekten in digitale Systeme zu entwickeln. Im Rahmen der Kooperation wurden acht praxisorientierte Forschungsprojekte entwickelt, die sofort in die Industrie integriert werden können. Ein herausragendes Beispiel ist das KI-basierte Anomalie-Erkennungsverfahren SIREN („Search for Irregular Events in your Network“). Entwickelt von Bernhard Brenner am Institut für Telekommunikation der TU Wien, erkennt SIREN in Echtzeit unbekannte Angriffe auf industrielle Netzwerke. Es wird bereits erfolgreich im Cyber Security Operations Center (CSOC) von TÜV AUSTRIA eingesetzt und identifiziert Bedrohungen bis zu 90 Prozent schneller, während die Reaktionszeit um 60 Prozent reduziert wird.

Die enge Zusammenarbeit mit führenden Industrieunternehmen wie Beckhoff Automation, Bosch Rexroth, Frequentis, OMV und TTTech hat es ermöglicht, Schwachstellen in bestehenden Systemen frühzeitig zu identifizieren und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Eine entscheidende Rolle spielte dabei die Pilotfabrik der TU Wien, die als Testumgebung für Prototypen und neue Konzepte diente. Der direkte Austausch zwischen Wissenschaft und Industrie stellt sicher, dass die entwickelten Lösungen den realen Anforderungen gerecht werden.

Die Zusammenarbeit zwischen TÜV AUSTRIA und der TU Wien zeigt, wie Wissenschaft und Industrie gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft entwickeln können. Die Partner planen, die Forschung weiter zu vertiefen und neue Best Practices für Safety und Security zu entwickeln, die sofort in der Industrie umgesetzt werden können. Diese Synergie setzt neue Standards für sichere Technik und zeigt, wie praxisorientierte Forschung echte Veränderungen bewirken kann.