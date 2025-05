Zu den Kernfragen des Kongresses zählte, wie Maschinen- und Anlagenbauer die digitale Transformation – auch mit Einsatz von KI - im eigenen Unternehmen schnell und kosteneffizient bewältigen können. Im Fokus war auch, wie die Unternehmen digitale Technologien und neue Geschäftsmodelle mit ihren bewährten Produktionspraktiken verbinden können, ohne dass dabei die Unternehmens-DNA verloren geht.

"Im größten europäischen Netzwerk für Maschinen- und Anlagenbau sind 35 Fachverbände inklusive Automatisierung, Software und Digitalisierung mit 3600 Mitgliedsunternehmen aus 23 Ländern vereint. Diese Vielfalt und das geballte Wissen unserer Mitglieder gibt uns die Möglichkeit, maßgeschneiderte Veranstaltungen mit Erfolgsbeispielen aus der Praxis anbieten zu können und die Unternehmen untereinander über Ländergrenzen hinweg zu vernetzen. Daraus sind zahlreiche neue Projekte und Lösungen entstanden“, so Georg C. Priesner, Geschäftsführer des VDMA Österreich. "Alleine in Österreich konnten wir im Jahr 2024 zu 120 Veranstaltungen mit 11.000 Teilnehmenden einladen. Der dritte Kongress „Digital Solutions für den Maschinen- und Anlagenbau“ in Wien mit 160 Teilnehmenden ist dabei die größte Präsenzveranstaltung des VDMA in Österreich.“