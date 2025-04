Die Ersatzteillogistik steht vor globalen Herausforderungen – von Lieferkettenrisiken bis zur Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielt Automatisierung hier, und wie positioniert sich cargo-partner für die Zukunft?

Haslinger: Automatisierung ist nicht die Lösung für alle Herausforderungen unserer Zeit. An erster Stelle steht immer eine klare Zieldefinition. Daraus lassen sich verschiedene mögliche Lösungen ableiten – und kann Automatisierung eine davon sein. In unserem Fall war Automatisierung im Kleinteilebereich eine dringende Notwendigkeit. Steigende Löhne, Fachkräftemangel sowie steigende Mieten – auch für Lagerflächen – bedürfen innovativer Lösungen, um unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch Kontraktlogistik zu verschaffen. cargo-partner positioniert sich hier, wie auch in der Vergangenheit, als First-Mover und Pionier in der Kontraktlogistik in Österreich. Die Einführung des AutoStore-Systems läuft planmäßig und wir sind stolz darauf, eines der ersten Kontraktlogistikunternehmen in Österreich zu sein, die eine solche Lösung umsetzen. Das löst viele Herausforderungen im Bereich der effizienten Einlagerung, Lagerhaltung und Kommissionierung von Kleinteilen.

Welche konkreten Ratschläge geben Sie Unternehmen, die ähnliche Automatisierungsprojekte planen? Was sind die häufigsten Fehler, und wie vermeidet man sie?

Haslinger: Das Wichtigste ist – neben Faktoren wie Zeit, Ressourcen, IT Kompetenz – das Projektteam. Es mag einfach klingen, doch der Erfolg steht und fällt mit den Projekt-Teammitgliedern. Egal, wie viel Fachexpertise in so einem Projekt steckt, irgendwann muss man pragmatische Entscheidungen treffen. Alleine bei den Variantenvergleichen kann man bis ins nahezu unendliche Überlegungen und Vergleiche anstellen – und sich somit im Projekt verlieren und über Jahre hinweg beschäftigt sein. Es bedarf der richtigen „Flughöhe“, um den Projektfortschritt und somit den Projekterfolg nicht aus den Augen zu lassen. Ich finde, wir haben das mit unserem Team bei cargo-partner sehr gut hinbekommen, auch wenn die Versuchung zeitweise da war, bei der einen oder anderen Fragestellung tief ins Detail zu gehen.