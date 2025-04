Oliver Wolst bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung aus der Automobil- und Elektronikindustrie mit. Zuletzt verantwortete er als Global President den Geschäftsbereich „Automotive Semiconductor Integrated Circuits“ bei Bosch. Zuvor hat er als Regional President „Automotive Electronics“ in Australien sowie als Leiter des „Research and Technology Centre Asia Pacific“ in Singapur mit internationalen Teams innovative Technologien entwickelt und neue Geschäftsfelder erschlossen.

Der promovierte Physiker verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Sensorinnovation, Halbleitertechnologie und Automobilelektronik. Darüber hinaus bringt er Erfahrung in der Entwicklung von Technologie- und Produktstrategien sowie in der Skalierung multinationaler Forschungs- und Entwicklungsteams mit.