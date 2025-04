Auch Peter Steiner, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kommentiert diese Veränderung: „Gerhard Hanke hat als CFO entscheidende Maßnahmen ergriffen, die Wienerberger weiteres nachhaltiges Wachstum ermöglichen und unsere Position an den Kapitalmärkten gestärkt haben. Dafür möchte ich ihm persönlich danken. Das Geschäft in der Region Zentral & Ost, das in Zukunft eine besonders wichtige Rolle spielen wird, ist bei ihm in besten Händen.“

Dagmar Steinert ist jetzt die ideale Besetzung, um Wienerberger auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten, so Steiner: „Mit Dagmar Steinert gewinnen wir eine führende Finanzexpertin mit weitreichender Erfahrung bei der Transformation großer Unternehmensgruppen. Damit ergänzt sie unser Vorstandsteam optimal, das gemeinsam die wertschaffende Wachstumsstrategie weiterentwickelt und so den erfolgreichen Weg von Wienerberger fortsetzen wird.“