"Mit Christoph Wöss haben wir einen hochkompetenten und erfahrenen Experten aus den eigenen Reihen gewonnen, der in den vergangenen Jahren maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung von EREMA beigetragen hat. Ich freue mich, dass er in seiner neuen Rolle den globalen Vertrieb weiter professionalisieren wird und wir so noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer Kunden in den verschiedenen Märkten reagieren können“, sagt Manfred Hackl, Managing Director von EREMA und CEO der EREMA Group.

Christoph Wöss ist seit 24 Jahren Teil der EREMA Unternehmensgruppe und verfügt über tiefgehende Marktkenntnisse. Durch seine langjährige Erfahrung ist er bestens mit den internationalen Märkten und den spezifischen Anforderungen der Kunststoffrecycling-Branche vertraut. In seiner neuen Funktion wird er die weltweiten Vertriebsaktivitäten von EREMA steuern und die strategische Weiterentwicklung im globalen Markt vorantreiben. In diesem Zusammenhang wird Herr Wöss die Leitung des internationalen Vertriebsteams übernehmen und in enger Zusammenarbeit mit den weltweiten Tochterunternehmen die Marktpräsenz von EREMA weiter stärken.



"Im Rahmen unserer globalen Vertriebsstrategie ist es mein Anspruch, noch stärker auf regionale Besonderheiten und dynamische Marktbedürfnisse einzugehen, um eine optimale Kundenbetreuung auf globaler Ebene zu gewährleisten“, so Christoph Wöss.