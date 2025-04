"Ich freue mich, in dieser spannenden Zeit Teil des B&R-Teams zu werden und einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens zu leisten“, so Susana Gonzalez. "B&R hat eine lange Tradition in der Unterstützung seiner Kunden und der Anpassung an ihre sich verändernden Bedürfnisse. Indem wir diese Erkenntnisse nutzen, werden wir Wachstum und Innovation weiter vorantreiben und Vertriebsprozesse verbessern. Darüber hinaus werden wir die enge Zusammenarbeit mit unserem Forschungs- und Entwicklungsteam verstärken, um die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.“

Gonzalez bringt umfangreiche Expertise in der Entwicklung und Umsetzung von Wachstumsstrategien sowie im Bereich Customer Experience mit. Vor ihrem Wechsel zu B&R verantwortete Gonzalez die Vertriebsleitung EMEA bei Rockwell Automation. Ihre berufliche Laufbahn umfasst strategische Führungspositionen in den Bereichen Kundendienst, Produktmanagement und Vertrieb in den USA, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika.