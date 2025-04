Klaus Hölzl ist seit 2014 als Sales Director bei Hurco für die Exportmärkte Zentral- und Osteuropa sowie Spanien, Portugal und die Türkei verantwortlich. Zuvor war er in zentralen Vertriebspositionen bei BE Semiconductor, Meco Equipment Engineers und Datacon Technology tätig. Der Ingenieur hat Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Maschinenbau studiert. Seine berufliche Laufbahn begann er in der Baugruppenmontage. Hölzl kennt die Fertigungspraxis also aus dem Effeff.

Lesetipp: Marc Wucherer wird neuer Vorstandsvorsitzender von Lenze

Die Aufgaben in der Geschäftsführung teilen sich künftig der bisherige Alleingeschäftsführer Michael Auer und Klaus Hölzl. Geschäftsführer Auer: Ich freue mich sehr, dass wir Klaus Hölzl für eine Co-Geschäftsführung gewinnen konnten". Auer wird sich auf die strategische Planung und Weiterentwicklung konzentrieren, Hölzl übernimmt den operativen und vertrieblichen Bereich. In seiner neuen Rolle will Hölzl die Marktpositionierung von Hurco als Technologieführer schärfen und die Bekanntheit der ebenfalls zum Unternehmen gehörenden Marke Takumi steigern.