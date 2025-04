Agilox will mit dieser Führungsanpassung sowohl Kontinuität als auch strategische Weiterentwicklung sicherstellen. David Niedermaier, Mitgründer und CTO sowie seit Mai 2022 Geschäftsführer, soll als Co-CEO für Stabilität in der Führung sorgen und gleichzeitig technologische Innovationen und operative Exzellenz vorantreiben. Gleichzeitig kehrt Mitgründer Dirk Erlacher als Co-CEO zurück und übernimmt zusätzlich die Funktion des Chief Operating Officer (COO). Nachdem er zuvor als Co-CEO und später als CEO von Agilox APAC in China die Expansion in den asiatischen Markt geleitet hat, bringt er wertvolle internationale Erfahrung zurück in die Zentrale. Sein Verständnis globaler Marktmechanismen soll die internationale Strategie und operative Effizienz von AGILOX weiter stärken.

Lesetipp: Agilox präsentierte KI-Portfolio bei der Nvidia GTC 2025 in Kalifornien

Agilox setzt weiterhin auf das Zwei-Personen-Führungsmodell – eine gezielte Strategie, um sowohl technologische Innovation als auch marktorientierte Geschäftsentwicklung gleichwertig in der Unternehmensführung zu verankern. Durch diese Struktur will Agilox weiterhin modernste Automatisierungslösungen liefern, seine globale Präsenz ausbauen und flexibel auf sich wandelnde Branchenanforderungen reagieren.