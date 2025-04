In Österreich liegt die Misserfolgsquote von KI-Projekten in der Produktion bei weit über 70 Prozent. Welche Strategien empfehlen Sie Unternehmen, um KI-Lösungen nicht nur zu pilotieren, sondern auch erfolgreich und nachhaltig zu skalieren?

Lawler: Unsere Forschung in Zusammenarbeit mit McKinsey hat eine Reihe von kritischen Praktiken identifiziert, die erfolgreiche KI-Anwender auszeichnen. Wie in unserem kürzlich in der Harvard Business Review erschienenen Artikel "What Companies Succeeding with AI Do Differently" dargelegt, sind vier Faktoren von zentraler Bedeutung: starke Unterstützung auf CEO-Ebene, rigorose Datenerhebungspraktiken, zentralisierte KI-Expertise und strategische Partnerschaften mit etablierten Anbietern. Ein gewisses Maß an zentralisierter KI-Expertise ist besonders wertvoll, um kleine Unternehmen bei der Auswahl von Problemen, Datenerfassungsstrategien und Anbieterpartnerschaften zu unterstützen. Allerdings ist es für kleine Unternehmen schwierig, KI-Experten zu gewinnen und zu halten. Größere Unternehmen profitieren darüber hinaus von zentralen Organisationen, die standardisierte Prozesse und maßgeschneiderte Lösungen entwickeln, die von spezialisierten zentralen KI-Teams erarbeitet werden.

Welche aktuellen Trends in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 sind für Sie wegweisend und wie werden sie in zukünftige Projekte einfließen?

Lawler: Die grundlegendste Veränderung in den letzten Jahren war das Aufkommen großer Sprachmodelle. Obwohl viele Verbraucher LLMs wie Chat GPT verwenden, haben nur sehr wenige Unternehmen diese Fähigkeit genutzt. In der Vergangenheit hat maschinelles Lernen nur aus Daten gelernt. Mit LLMs können wir sowohl auf Daten als auch auf Sprache lernen und Entscheidungen auf der Grundlage von beidem treffen. Ich habe nur sehr wenige Beispiele in der Praxis gesehen, aber es ist ein offensichtlicher nächster Schritt, und die Leute fragen danach. Ich habe mit Unternehmen über einen Wartungsassistenten gesprochen, der nicht nur alle Wartungshandbücher liest und alle Trouble Tickets aufnimmt, sondern auch Sensordaten in Echtzeit sehen kann. All das würde helfen zu erkennen, was schief gehen könnte oder bald schief gehen wird.