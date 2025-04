„Mit dieser Schlüsselpersonalie stärken wir gezielt unsere globale und regionale Führungsstruktur, um unsere Organisation künftig noch schneller und passgenauer an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten. Schon zu Beginn des Generationenwechsels war mir klar, dass ich mich schlussendlich auf den globalen Vorstandsvorsitz fokussieren möchte. Der regionale Führungsposten sollte intern besetzt werden. Dafür haben wir nun die richtige Person aus unseren eigenen Reihen gefunden“, so Matthias Lapp.

Mit dem Rückzug von Andreas und Siegbert E. Lapp aus dem operativen Geschäft der LAPP Gruppe wurde im Jahr 2022 die Übergabe an die dritte Generation eingeleitet. Matthias Lapp übernahm nach zwölf Jahren im Unternehmen den Vorsitz der Geschäftsführung von Andreas Lapp. Katharina Lapp folgte Siegbert E. Lapp in den Aufsichtsrat der LAPP Gruppe. Matthias Lapp hat seither die Position des Vorstandsvorsitzenden der Gruppe in Doppelfunktion mit seiner EMEA-Rolle bekleidet. In dieser Zeit hat er das Unternehmen erfolgreich durch wirtschaftliche und geopolitische Herausforderungen geführt.