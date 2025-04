Die globalen Trends haben eine große Wirkung auf den After-Sales-Bereich. Die neue Zollpolitik der USA und die Konflikte mit Russland und China verschärfen die Volatilität. Wie passen Sie Ihre Algorithmen für tarifsensitive Preismodelle an?

Rieker: Wir arbeiten mit einer erweiterten Betrachtung sogenannter Preistreiber. Dazu gehören nicht nur klassische Parameter wie Material- bzw. Produktionskosten bei Eigenfertigungsteilen, sondern auch zollpolitische Entwicklungen, geopolitische Risiken und Währungsschwankungen. Unsere Algorithmen können diese Faktoren in die Preisstrategie einfließen lassen und so resiliente Preismodelle schaffen. Unsere Vision ist eine Branche, die flexibel auf globale Veränderungen reagieren kann und in der Maschinenbauer dank intelligenter Technologie immer einen Schritt voraus sind.

Österreich hat einen hohen Anteil am Ost-Handel – ist also besonders betroffen. Was bedeutet das für die Berechnung der optimalen Preisstrategie?

Rieker: Österreichische Maschinenbauer stehen vor einer besonderen Herausforderung: Der hohe Ost-Handelsanteil macht ihre After-Sales-Strategien anfälliger für geopolitische und wirtschaftliche Schwankungen. Genau hier setzen wir an. Unsere Lösung ermöglicht es, für jedes Ersatzteil in Echtzeit den optimalen Preis zu bestimmen – basierend auf Marktentwicklungen, Wettbewerbssituation und der Zahlungsbereitschaft der Kunden.

Händisch ist das bei Zehntausenden von Ersatzteilen schlicht unmöglich. Mit KI-gestütztem Pricing stellen wir sicher, dass Unternehmen agil bleiben und ihre Preise dynamisch an Marktgegebenheiten anpassen können – ohne dabei ihre Margen oder Kundenbeziehungen zu gefährden. Das ist der Schlüssel zu einer resilienten, zukunftsfähigen Pricing-Strategie.

Können Sie Einblicke in österreichische Erfolgsfälle geben, die durch Ihr System Umsatzsteigerungen realisiert haben?

Rieker: Wir arbeiten mit einer Vielzahl österreichischer Maschinenbauer zusammen, die durch datengetriebenes Pricing signifikante Umsatz- und Margensteigerungen realisiert haben. Ein herausragendes Beispiel ist die Firma LTW. LTW hat durch unsere Lösung eine transparente, faire und marktorientierte Preisstrategie implementiert – mit beeindruckenden Ergebnissen: Höhere Margen, gesteigerter Umsatz und eine bessere Wettbewerbsfähigkeit im globalen After-Sales-Markt. Dieses Beispiel zeigt, wie datenbasierte Pricing-Entscheidungen Maschinenbauern helfen, langfristig erfolgreich zu sein.