Wie hat sich das Jahr 2024 trotz der aktuell sehr herausfordernden Marktbedingungen für Sie entwickelt?

Kurt Schmalz: Wir werden mit dem Gruppenumsatz in 2024 auf dem Niveau vom Vorjahr bleiben. Die vergangenen Jahre verliefen für uns gemischt, in Summe aber positiv. Die Erholung nach der Corona-Pandemie bescherte uns 2022 und in der ersten Hälfte 2023 ein stetiges Wachstum. In der darauffolgenden Jahreshälfte entwickelten sich zuerst die Märkte in Europa und in Asien weniger stark als prognostiziert, ab Herbst 2023 dann auch unser Geschäft in Deutschland. In 2024 stagnierte die wirtschaftliche Situation. Die Ursachen dieser Entwicklungen sind in der globalisierten Welt vielfältig. So bleibt die Transformation der Automobilindustrie für deutsche Hersteller eine Herausforderung, die um neue Wettbewerber aus China ergänzt wird. Asiatische Mitbewerber fordern uns auch direkt, wenn beispielweise Schutzrechte auf dortigen Märkten wenig Anwendung finden. Dazu kommt ein verstärkter Preis- und Kostendruck durch steigende Einkaufspreise, sinkende Verkaufspreise und gestiegene Lohnkosten. Die Märkte in Europa und Asien entwickeln sich durchwachsen. Die USA sehen wir für unsere Unternehmensfamilie dagegen als Wachstumsmotor.

Einen Schwerpunkt legen Sie auf die internationale Expansion. Das ist ein wichtiger Schritt, um sich in den weltweiten Märkten etablieren und ganze Regionen abdecken zu können. Wie wählen Sie die Standorte aus?

Schmalz: Das stimmt. Unsere Unternehmensfamilie wächst international weiter. Dazu gehört seit September 2023 unsere Gesellschaft in Slowenien. Das Land ist eine aufstrebende Wirtschaftsnation. Mit unserem Team vor Ort unterstützen wir Kundinnen und Kunden aus Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo, Montenegro und Nordmazedonien bei allen Fragen zu unserem kompletten Produktportfolio. Seit August sind wir auch in Vietnam vertreten. Das Land gehört zu den am stärksten expandierenden Volkswirtschaften im asiatischen Raum und bietet uns einen breiten Kundenstamm in der Region Südostasien. Zahlreiche Unternehmen gründen dort Fabriken, um ihre Aktivitäten und ihr Netzwerk in Asien auszubauen. Unsere neueste Niederlassung öffnet uns den Markt zur gesamten Region Südostasien. Zusätzlich ergibt sich mit der Schmalz Flexible Gripping in Boston seit August unser zweiter Standort in den USA. Dort entwickeln und fertigen wir den Fingergreifer mGrip. In diesem Sommer haben wir diese Produktfamilie des US-amerikanischen Unternehmens Soft Robotics (SRI) übernommen. Das war für uns ein strategischer Vorstoß in die Lebensmittelbranche. Bereits seit Oktober 2022 sind wir in Tschechien und bauen in Polen neben der etablierten Vertriebsniederlassung zusätzlich Produktionskapazitäten auf. Dort sehen wir viel Potenzial für Wachstum. Mit den neuen Standorten schaffen wir bessere Zugänge zu den lokalen Märkten und können unsere Kunden direkt vor Ort mit unseren Automationslösungen unterstützen.