Kolumne von Sebastian Schlund : Künstliche Intelligenz in der Produktion: Heilsbringer oder Ablenkung?

Die Euphorie um Künstliche Intelligenz in der Industrie ist ungebrochen. Viele Unternehmen sehen hier den lang ersehnten Heilsbringer, um die betriebliche Effizienz zu verbessern. Und das ist auch gut so. Wird der Deus ex Machina Realität, um Österreichs Industrie aus der Rezession zu bringen?