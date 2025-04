Peter Entenfellner

BOOXit OG

Tauchen Sie ein in die Zukunft der Ersatzteilversorgung in der Verteidigungslogistik mit booxit! In diesem Vortrag wird gezeigt, wie unkonventionelle, aber äußerst effiziente Lösungen den traditionellen Ersatzteilprozess auf den Kopf stellen. Durch innovative Technologien und kreative Logistikstrategien revolutioniert booxit die Art und Weise, wie Ersatzteile in der Defense Supply Chain bereitgestellt werden – schnell, flexibel und kostengünstig, auch in den komplexesten Szenarien. Entdecken Sie, wie der „Out of the Box“-Ansatz die Herausforderungen der modernen Verteidigungslogistik meistert und dabei eine neue Ära der Effizienz und Zuverlässigkeit einleitet!