"Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe“, sagt Johannes Schmalz, der ab sofort als Geschäftsführender Gesellschafter fungiert. "Ich kenne die Firma seit Kindheitstagen und bin voller Vorfreude und Zuversicht, die Zukunft des Unternehmens selbst aktiv mitzugestalten.“ Der 39-Jährige wird gemeinsam mit seinem Vater Kurt Schmalz und Andreas Beutel künftig eine dreiköpfige Geschäftsführung bilden.

Johannes Schmalz hat zuletzt als international verantwortliche Führungskraft im Bereich Digitalisierung bei einem großen globalen Familienunternehmen der Elektronikbranche gearbeitet. Darüber hinaus besitzt er umfangreiche Expertise in den Bereichen IT, Robotik und Strategie. Er ist zudem Gründer und Gesellschafter eines erfolgreichen Technologie-Start-ups. "Ich habe einige Stationen durchlaufen und wertvolle Erfahrungen in verschiedenen Positionen gesammelt: in der Forschung, als Gründer, in einem großen Unternehmen“, so der neue Geschäftsführende Gesellschafter. "Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, diese Erfahrungen bei Schmalz einzubringen.“