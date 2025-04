Das 2. Micro-Event der Independent Logistics Society findet am 3. Juni im Rahmen der Weltleitmesse transport logistic – Logistik, Mobilität, IT & Supply Chain Management in München statt. Vom 16. bis 18. Sept. trifft sich die Community beim Main Event ILS2025, als Jahreshighlight, in Leoben. Mit dem 3. Micro-Event unter dem Motto „Deep Talk“ am 11. November im Grazer Schlossbergstollen schließt die Independent Logistics Society ihr Jahr 2025 ab.