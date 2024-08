"Der Industrie geht es nach wie vor schlecht, es gibt keine Anzeichen für die Erholung, in allen Fachverbänden", sagte Geschäftsführer Andreas Mörk am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Kopfzerbrechen bereitet vor allem die mangelnde Investitionstätigkeit, besonders am Bau und bei Maschinen und Anlagen. Maßgeblich bremsend wirke demnach die nationale und europäische Klimapolitik.

"Wir unterliegen einem Bombardement an Komplexität und an Angriffen, die das liberale Wirtschaften behindert", sagte der Umweltsprecher der Bundessparte Industrie und Geschäftsführer des niederösterreichischen Baustoffherstellers Baumit, Robert Schmid. Er kritisierte damit das hohe Maß an Bürokratie, besonders die Themen Energie und Klima würden es der Industrie "unnötig schwer" machen. "Eine hundertprozentige Dekarbonisierung der Industrie ist aus heutiger Sicht nicht möglich", so der Umweltsprecher.