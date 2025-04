Wann rechnen Sie mit dem Aufschwung?

Wegener: Das ist eine spannende Frage. Wir arbeiten mit einem Marktforschungsinstitut zusammen. Was wir gerade sehen, ist, dass der Aufschwung immer weiter nach hinten rückt. Er wird wohl auch nicht so stark ausfallen, wie das noch vor einem Jahr prognostiziert wurde. Experten gehen jedoch davon aus, dass wir jetzt die Talsohle erreicht haben, der Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte 2025 langsam beginnt und sich 2026 weiter fortsetzen soll.

Wie beeinflussen globale wirtschaftliche Herausforderungen oder geopolitische Spannungen Ihre Strategie?

Wegener: Wir haben zwei Sichtweisen. Blicken wir in den Westen, sind wir relativ gelassen. In den USA haben wir einen großen und gut aufgestellten Standort, von dem aus wir mit einer eigenen Fertigung unsere lokalen Kunden betreuen. Die befürchteten Zölle unter Trump würden uns deshalb auch nicht besonders hart treffen. Ich spreche gern von „Trump 1“ und „Trump 2“. In der ersten Periode ging es um „America first“ mit dem Ziel, die Industrie zurück in die USA zu holen. Nun gilt es, diese Reindustriali­sierung voranzutreiben. Wir sind in Amerika gut aufgestellt und beliefern dort Anlagen- und Maschinenbauer. Da die Vereinigten Staaten auf keinen Fall in China kaufen möchten, werden europäische, speziell deutsche Hersteller gefragt sein. Im Osten, genauer in China, sieht die Sache schon anders aus. Da erkenne ich weniger positive Signale. Der Markt wächst kaum noch, gleichzeitig entsteht ein massiver Wettbewerb im Land. Zudem stellen chinesische Unternehmen mehr Güter her als nachgefragt werden – das drückt die Preise. Mit ihren Produkten strömen sie in den europäischen Markt und erhöhen damit auch hier den Wettbewerbsdruck. Dem müssen wir uns stellen.