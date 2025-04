Maya Göpel, eine Expertin für nachhaltige Transformation, brachte die Perspektive der Politik und der Zivilgesellschaft ein. Sie betonte die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Systemdenkens und kritisierte die enge Verflechtung von Politik und Automobilindustrie in Deutschland: "Wir hatten in diesem Land ein bisschen ein Problem mit dem Überlegenheitskomplex, weil wir Deutschland AG hatten, was eine große Verbindung zwischen dem politischen System und den politischen Parteien war, die teilweise große Aktionäre bei VW waren, zum Beispiel mit dem Land Niedersachsen. Wir sehen das auch bei anderen großen Unternehmen wie Thyssenkrupp etc. Wenn man einen großen Mischkonzern hat, ist das im Grunde kein Marktsystem, bei dem man auf der einen Seite die Politik und auf der anderen Seite die Wirtschaft hat, sondern es ist zu eng miteinander verschweißt."

Göpel betonte die Bedeutung positiver Kommunikation und neuer Visionen, um die Transformation zu beschleunigen: "Ich denke, es gibt viele positive Dinge. Wie gesagt, wir alle sind besorgt über den Klimawandel, und jetzt steuert Trump dagegen und stellt all die Maßnahmen infrage, die wir ergriffen haben. Für Europa ist das also ein relativ negatives Szenario, und es passieren sehr bedrohliche Dinge. Aber es gibt auch sehr positive Dinge. Die Durchdringung mit Solarenergie nimmt zu, und das haben wir auch im letzten Panel gehört, 60% im letzten Jahr, sie verdoppelt sich alle drei Jahre. Die Zahl der neu installierten Energiesysteme liegt jetzt bei 80% Solarenergie und 90% Solarenergie und Windkraft. Niemand investiert mehr in Kohle, in fossile Brennstoffe. Das ist vorbei, einfach weil sie so billig geworden sind, dass sie keine politische Unterstützung mehr brauchen. Das Gleiche wird mit Elektroautos passieren, sie werden auf der ganzen Welt eingeführt werden. Vielleicht hinkt Deutschland ein bisschen hinterher, aber das spielt auf globaler Ebene keine Rolle. Auf der Umweltseite also sehr, sehr positive Dinge. All die Dinge, die in China in der Zwischenzeit in großem Maßstab produziert wurden, Solarmodule, Batterien, Hochspannungs-Gleichstromleitungen, Elektroautos, werden so wettbewerbsfähig und so viel billiger als die alte Welt, als die fossile Welt, dass sie sich durchsetzen werden."

Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass die Elektromobilität eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung des Verkehrssektors spielen wird. Es wurde jedoch auch deutlich, dass es neben der technologischen Entwicklung auch politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen zu bewältigen gilt, um die Transformation zu beschleunigen.