CEO und Chairman der AVL List : Helmut List ist "EY Entrepreneur Of The Year"

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Bei der diesjährigen Verleihung „EY Entrepreneur Of The Year“ erhielt Helmut List, CEO und Vorstandsvorsitzender von AVL List, einen Sonderpreis für sein Lebenswerk. Die feierliche Preisverleihung in der Wiener Hofburg würdigte die bedeutende Rolle von List in der globalen Mobilitäts- und Technologiebranche.