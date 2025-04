Das Konzept basiert auf vier Messethemen und bietet als gewerkeübergreifende Fachmesse zahlreiche Synergien für Aussteller und Besucher. Bei der Fachmesse für Tischler trifft sich die heimische Tischler- und Holzbranche in Wels. Die Be- und Verarbeitung des lebendigen Werkstoffes Holz steht bei dem neuen Messekonzept im Mittelpunkt. Ein besonderes Highlight ist der Stand von HANDL Maschinen, die neben klassischen Holzbearbeitungsmaschinen wie der Druckbalkensäge FIMAL Concept 350 Plus und dem Schleifzentrum S1 von Biesse einen klaren Fokus auf Automatisierungslösungen legen. Präsentiert werden innovative Beschickungslösungen mittels Roboter für Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen. HANDL zeigt sich als kompetenter Partner im Bereich einfacher, flexibler und leistbarer Automatisierungslösungen, welche es ermöglichen bei gleichem Personaleinsatz, die Produktivität zu steigern, oder mit weniger Personaleinsatz den gleichen Durchsatz zu ermöglichen.

Ergonomische Arbeitslösungen von R.Beck Maschinenbau und moderne Designtrends von Ostermann runden das Angebot ab. Darüber hinaus werden in Wels die neuesten Trends der Branche, von der Absauganlage über Beschläge bis hin zur Kantenbearbeitung, Oberflächenveredelung und Software präsentiert.