Als Höhepunkt der Veranstaltung wird auch heuer von der ÖVIA in Kooperation mit dem INDUSTRIEMAGAZIN sowie mit Unterstützung von WKO Stmk. der Maintenance Award Austria (MA²) verliehen. Der österreichische Preis für die exzellenteste Instandhaltung Österreichs wurde 2011 von der ÖVIA ins Leben gerufen um jene Unternehmen auszuzeichnen, die den Wandel von der klassischen Instandhaltung hin zur lebenszyklusorientierten, integrierten Anlagenbewirtschaftung erfolgreich vollzogen haben. Diese honorierten "Best in Class" Unternehmen stellen durch ihr besonderes Engagement den effizienten Kapitaleinsatz innerhalb ihrer Unternehmung sicher. Der Gewinner soll anderen Anlagenbetreibern als Benchmark wie auch als Best Practice Beispiel dienen.

Damit wird der Instandhaltung auch in der Öffentlichkeit ein verstärktes Augenmerk gewidmet, Medienpartner garantieren die Öffentlichkeitswirkung. Der Nutzen für die teilnehmenden Unternehmen liegt in einer detaillierten Analyse der Instandhaltung und in der Ermittlung von Optimierungspotenzialen. Weiters erhalten die Teilnehmer aussagekräftige Benchmark-Daten.

Zur Anmeldung & Details: www.oevia.at