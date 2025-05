Welche Überlegungen stehen hinter der Eröffnung der AI Innovation Factory? Welches Angebot machen Sie damit der österreichischen Industrie?

Hermann Erlach: Wir glauben fest an den Wert von Partnerschaften. Der Austausch und die Vernetzung mit anderen Unternehmen sind entscheidend, um die digitale Transformation in Österreich gemeinsam voranzubringen. Genau hier setzt unsere AI Innovation Factory an. Microsoft verfügt über ein breites Partner-Ökosystem mit mehr als 4.000 Partnern in Österreich. Unser Ziel ist es, Unternehmen miteinander zu vernetzen, damit sie voneinander lernen - sowohl innerhalb einer Branche als auch branchenübergreifend. Ein Beispiel dafür ist die Cloud-Adoption: In Österreich nutzt mittlerweile der Großteil der Unternehmen die Cloud, aber der Weg dorthin war für jedes Unternehmen mit ähnlichen Herausforderungen verbunden - rechtliche Prüfungen, Integration, Lernprozesse. Hätten die Unternehmen hier mehr voneinander profitieren können, wäre der Umstieg eventuell schneller gegangen. Die AI Innovation Factory schafft genau diesen Raum für Austausch. Unternehmen wie Andritz oder AVL, die im Bereich KI eine Vorreiterrolle einnehmen, können ihr Wissen mit anderen Unternehmen teilen - unabhängig von der Branche. So beschleunigen wir Innovationen, stärken den Standort und bringen Österreichs Wirtschaft im Bereich KI gezielt voran. Es geht um Partnerschaften, Vernetzung und den Aufbau einer gemeinsamen Plattform.

Das klingt etwas idealistisch - vor allem in der Industrie, wo Unternehmen oft zögern, ihre Daten zu teilen oder in die Cloud zu verlagern …

Erlach: Früher war das in der Tat ein großes Thema, aber mittlerweile hat sich die Einstellung vieler Unternehmen geändert. Grund dafür ist die veränderte Sicherheits- und Bedrohungslage. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass ihre Daten in einer professionell gemanagten Cloud mit höchsten Sicherheitsstandards besser geschützt sind als auf eigenen Servern. Natürlich braucht dieses Umdenken Zeit, das gebe ich zu. Gleichzeitig sehen wir, dass es mit dem digitalen Austausch allein nicht getan ist. Trotz aller digitalen Plattformen bleibt der persönliche Kontakt unverzichtbar. Genau deshalb bieten wir mit der AI Innovation Factory auch einen physischen Ort, an dem sich Menschen in entspannter Atmosphäre treffen, vernetzen und voneinander lernen können. Nicht alles ist digital - ein realer Begegnungsraum ist genauso wichtig.