Wolfgang Peherstorfer, Niederlassungsleiter von Janitza Österreich, eröffnete die Veranstaltung und betonte in seiner Begrüßung die Bedeutung ganzheitlicher Energiemessung und -optimierung. Andreas Jäger, bekannt als ORF-Wettermoderator und „Klimajäger“, moderierte den Tag mit fachlicher Tiefe und persönlichem Engagement an den Themen. Gleich zu Beginn betonte er, dass der Klimawandel – etwa durch zunehmende Trockenperioden – auch in Österreich spürbar sei.

Josef Baumüller von der TU Wien erläuterte in seinem Vortrag die neue europäische Nachhaltigkeitsregulatorik. Er machte deutlich: Der Klimawandel ist nicht nur eine ökologische, sondern auch eine wirtschaftliche Herausforderung – insbesondere für Finanzmärkte und Unternehmen. Richtlinien wie die CSRD und die EU-Taxonomie zwingen Unternehmen künftig dazu, ihre ökologischen Auswirkungen ebenso wie klimabezogene Risiken und Chancen offenzulegen. Sein Fazit: „Nachhaltigkeit wird zur strategischen Führungsaufgabe – auch für KMU.“ Mit der aktuellen „Omnibus“-Verordnung kündigt die EU zwar Erleichterungen an, doch bleibt der Handlungsdruck hoch.