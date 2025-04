Zunächst ist es wichtig zu erkennen, dass digitale Transformation ein Marathon ist, der Investitionen, Engagement und etwas Geduld erfordert. Die digitale Transformation beginnt, wie jedes langfristige Projekt, mit einem Plan und einer Strategie für die Durchführung der verschiedenen Phasen des Plans. Im Allgemeinen kann es hilfreich sein, den Plan anhand spezifischer Ziele, messbarer Vorgaben und wichtiger Schwachstellen in den aktuellen Prozessen zu skizzieren, die im Rahmen der digitalen Transformation behoben werden sollten.

Es gibt einige zusätzliche Überlegungen, die bei der Planung einer digitalen Transformation hilfreich sein können:

Wie lassen sich die Einhaltung einer wachsenden Zahl von Vorschriften gewährleisten und Strafen vermeiden?

Können Abteilungen erweitert werden, um mehr interne Kompetenzen zu entwickeln? Oder wäre es sinnvoller, Partnerschaften mit Zulieferern einzugehen, um die vorhandenen Fähigkeiten zu erweitern?

Wo können digitale Technologien den größten Nutzen bringen, und wie können Prozesse verbessert werden, um die Investition zu maximieren?

Wie kann die Technologie die Menschen hinter den Prozessen unterstützen? Welche Art von Unterstützung benötigen diese Menschen?

Der letzte Punkt bedarf einer näheren Erläuterung. Die digitale Transformation bringt einen organisatorischen Wandel mit sich. Organisationen sind letztlich ein Kollektiv aus Menschen, die durch Strukturen und Prozesse miteinander verbunden sind und durch Technologie befähigt werden. Daher hängt der Erfolg eines digitalen Transformationsprogramms von mehr als nur der eingesetzten Technologie ab. Ein erfolgreiches Programm zur digitalen Transformation muss die strukturellen und kulturellen Veränderungen berücksichtigen, die mit der Einführung digitaler Technologien einhergehen. Dabei ist es wichtig, die Prozesse so zu gestalten, dass sie das neue digitalisierte Ökosystem unterstützen.

In der Vergangenheit reagierten viele Unternehmen auf Ungewissheit und Umwälzungen, indem sie Insellösungen kauften, um dringende Probleme zu lösen, ohne sich mit dem gesamten Bild auseinanderzusetzen. Infolgedessen haben viele dieser Unternehmen nie Zeit oder Mühe investiert, um ihre neuen Werkzeuge zu verstehen. Sie haben nie analysiert, wie die Prozesse aktualisiert werden müssen, um die Lernkurve abzuflachen und einen maximalen Nutzen aus der Investition zu ziehen. Das Investieren in die Digitalisierung von Prozessen, ohne tiefere Einsicht gewonnen oder eine Strategie entwickelt zu haben, birgt eine Große Gefahr: Mitarbeiter können abgehängt werden, während sie versuchen, neue Fähigkeiten zu erlernen oder sich in neue Arbeitsmethoden einzuarbeiten.

Die digitale Transformation eines Unternehmens erfordert einen ganzheitlichen Ansatz. Sobald ein neues Werkzeug identifiziert wurde, das einen Prozess transformieren kann, muss dieser Prozess optimiert oder neu definiert werden, um die Vorteile des Werkzeugs voll auszuschöpfen -insbesondere in Fällen, in denen die bereichsübergreifende Konnektivität und Zusammenarbeit zunehmen wird. Am wichtigsten ist vielleicht, dass die Nutzer neuer Lösungen und Prozesse in diesen Abläufen ausreichend geschult werden. Ein Forum für Feedback und Verbesserungswünsche unterstützt eine erfolgreiche Transformation. Diese Details sollten im Plan für die digitale Transformation hinterlegt werden.

Die Digitalisierung breitet sich im gesamten Unternehmen aus, indem dieser Ablauf wiederholt wird: Strategische Implementierung neuer Werkzeuge und Prozesse sowie die Schulung der Nutzer, um die neuen Abläufe zu festigen. Wenn man eine Strategie für die digitale Transformation auf diese Weise angeht, wird sichergestellt, dass die Benutzer eine neue Technologie und einen neuen Prozess positiv annehmen und die neuen Fähigkeiten mit großem Erfolg einsetzen können.