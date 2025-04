Doris Gstatter ist seit 1. April als ESG Officer für die Kapsch TrafficCom AG tätig. In dieser Funktion übernimmt sie die Verantwortung für die Weiterentwicklung des ESG-Bereichs und der entsprechenden Berichterstattung. ESG steht für "Environmental, Social and Governance" (dt.: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und beschreibt ein Regelwerk zur Bewertung der nachhaltigen und ethischen Praxis von Unternehmen. Als ESG Officer bei Kapsch TrafficCom wird Doris Gstatter auch weiterhin in Themen zu Investor Relations eingebunden sein.

Sie bringt umfassendes Wissen und Erfahrung in ihre neue Rolle mit: Die Entwicklung von Nachhaltigkeitskommunikation und -reporting zählte seit den frühen 2000er Jahren zu ihren Themen. Seit dem Jahr 2014 führt Doris Gstatter ihr eigenes Büro für Finanz- und ESG-Kommunikation. Zuvor war sie für die Finanzmarktagentur Scholdan & Company tätig, mit Fokus auf Kapitalmarkttransaktionen und Investor Relations. Darüber hinaus ist sie Lektorin an der Fachhochschule des BFI Wien und der Fachhochschule St. Pölten.

Lesetipp: So funktioniert nachhaltiger Bergbau in Europa