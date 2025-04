Was tat sich derweil in Pfronten?

Nöß: Die geopolitischen, wirtschaftlichen und strukturellen Veränderungen verlangten ab Mitte der 1990er eine grundlegende neue Markt- und vor allem Kundenorientierung. Der damalige Umstieg auf eine eigene Vertriebs- und Service-Organisation war sicher die wichtigste strategische Entscheidung. Technologisch war der Einstieg in die 5-Achsen-Bearbeitung wegweisend. Und all dies kulminierte im Grunde in der ersten Hausausstellung des Jahres 1995. Zuvor war die unmittelbare Kundenverantwortung an nationale und internationale Händler delegiert; der Maschinenbauer baute Maschinen. Das änderte sich 1995. Der direktere Kontakt zu Kunden ermöglichte es fortan, die Bedürfnisse und Sorgen der Anwender live zu erleben, die Hintergründe ihrer Anforderungen zu verstehen und so individuelle Lösungen zu entwickeln, ohne die für einen Maschinenhersteller wichtige Standardisierung aus dem Auge zu verlieren. Auch fertigungstechnisch setzte die Veranstaltung diesbezüglich wegweisende Zeichen für die Zukunft der Universalbearbeitung. Namentlich die DMU 80 T beeindruckte die Fachwelt durch bis dahin beispiellose Präzision, Geschwindigkeit und Flexibilität. Heute gilt diese Innovation als eine Muttermaschine des Erfolges und als Quelle für die späteren Innovationen im Bereich der 5-Achs-Simultanbearbeitung.

Die Entwicklungen der 1990er-Jahre waren prägend. Wie setzte DMG MORI Pfronten die Innovationswelle in den folgenden Jahrzehnten fort?

Nöß: Mit der Weltpremiere der DMU P-Baureihe im Jahr 1996 wurde ein weiterer Meilenstein gelegt, der DMG MORI an die Spitze der 5-Achsen-/5-Seiten-Bearbeitung führte. Dieses Konzept ebnete den Weg für kontinuierliche Innovationen, wie das monoBLOCK-Konzept im Jahr 2000, das die klassische Kreuzschlittenbauweise ablöste, sowie das duoBLOCK-Konzept und die Einführung der Fräs-Drehtechnik 1999. Diese technologische Transformation trieb uns an, die Maschinen flexibler, präziser, leistungsfähiger und produktiver zu machen und so den Anforderungen der Kunden stets einen Schritt voraus zu sein. Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung der Portalmaschinen. So konnten wir mit der DMU 200 P auch in die XXL-Bearbeitung starten.