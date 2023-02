Themen der diesjährigen automatica

Im Fokus stehen heuer für die AusstellerInnen wie für BesucherInnen Innovationen und Produkte rund um die bekannten Themen „Digitale Transformation“, „Künstliche Intelligenz“ und „Mensch und Maschine“. Dieses Cluster wurde nun ergänzt um „Nachhaltige Produktion“. Hintergrund ist unter anderem das Ziel der EU, bis 2050 klimaneutral zu werden. Dies wird nur mit zügigen Veränderungen in der Automation zu realisieren sein. Eine große Herausforderung für die gesamte Branche, die auf der automatica für die vielfältigen Ansätze die optimale Plattform findet.

Nach der digitalen, erfolgreichen Premiere 2021 wird die KI- und Robotik-Plattform munich_i mit den Bausteinen „Hightech-Summit“ am Mittwoch, den 22. Juni 2022, einem digitalen Robothon und der Sonderschau „AI.Society“ in diesem Jahr als Präsenzformat stattfinden. Darüber hinaus bietet die automatica erneut das bewährte automatica Forum, ergänzt um hybride Elemente. Zusätzlich ist eine Testzone geplant, in der Robotik- und Automations-Anwendungen vor Ort ausprobiert werden können.

Teilnehmende Unternehmen - ein Auszug

So werden aus dem Bereich Robotik unter anderem ABB, DENSO, Doosan Robotics, Epson, FANUC, Kawasaki, KUKA, Universal Robots, Yamaha sowie Yaskawa dabei sein. In der Montage-/Handhabungstechnik haben Asys, ATS, Bosch Rexroth, HAHN Group, Manz, Mikron Automation, PIA Automation, Rhein-Nadel-Automation, Schaeffler und viele weitere angemeldet. In der Industriellen Bildverarbeitung werden unter anderem Asentics, Basler, Carl Zeiss, Euclid Labs, IDS in München ausstellen. Ebenso repräsentativ mit Ausstellern wie Balluff, Beckhoff, Fraunhofer werden die Bereiche Sensorik, Steuerungstechnik und Industrielle Kommunikation, Software und Cloud Computing, Sicherheitstechnik, Positioniersysteme, Antriebstechnik, Versorgungstechnik sowie Forschung und Technologie vertreten sein.

Neuerungen bei Schunk - Maschinenbeladung mit Cobots

Gerade im metallbearbeitenden Fertigungsumfeld sind noch zahlreiche Effizienzpotenziale versteckt. Hier bietet SCHUNK mit den Applikations-Kits MTB einen komfortablen Einstieg in die automatisierte Maschinenbeladung mit Cobots. Die enthaltenen Universalgreifer und Kraftspanner sind bereits auf den Einsatz in der spanabhebenden Bearbeitung vorkonfiguriert. Passende roboterspezifische Anschlusskits ermöglichen eine unkomplizierte Inbetriebnahme. Das spart Zeit bei der Planung und ermöglicht eine bis zu 50 Prozent schnellere Be- und Entladung. Die Applikations-Kits eignen sich dank Features wie der abgedichteten Ventilbox oder einer integrierten Abblasdüse für Schmutz und Späne bestens für den herausfordernden Einsatz in Werkzeugmaschinen.

Yamaha zeigt, wie Roboterteamwork funktioniert

Auf dem Messestand zeigt Yamaha, wie SCARA- und kartesische Roboter kooperieren, um Klebstoffauftrag und Verklebung zu beschleunigen. Die BesucherInnen können sehen, wie die Koordination zwischen mehreren Robotern die Zykluszeit des Prozesses verkürzt und den Ausstoß bei gleichbleibender Qualität erhöht.

Sonplas und RAYLASE - Laser- und Absaugprozess in der Batteriezellproduktion

Durch die Kombination des Know-hows der Niederbayern im Sondermaschinenbau mit den Laserablenkeinheiten der Oberbayern ist es den zwei forschenden Unternehmen gelungen, einen qualitativ hochwertigen Laserschnitt an den zu separierenden Elektro­­denfolien zu erreichen. Das stützt nicht nur das derzeit hochdy­namische Wachstum der Batterieproduktion in Europa, sondern verbessert auch die ökologische und ökonomische Bilanz der Herstellung. Die bessere Qualität hilft, die derzeit großen Ausschussraten bei der Zellproduktion zu reduzieren.

Weitere Artikel über die automatica:

Automatica ruft neues KI-Event ins Leben