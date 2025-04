Welchen Stellenwert hat Cybersecurity in der österreichischen Industrie?

Moser: Eine enorme. Wir selbst wurden 2022 Opfer eines Ransomware-Angriffs, was uns gezeigt hat, dass Unternehmen dieses Thema ernster nehmen müssen. Besonders der Schutz von Software in Produktionssystemen ist essenziell, da hier Produktpiraterie erhebliche wirtschaftliche Schäden verursacht. Unser COMET-Projekt „DEPS“ setzt hier an: Wir erstellen einen Hardware-Fingerabdrücke, um Software an eine spezifische Maschine zu binden und Kopien zu verhindern.

Wie funktioniert das genau?

Moser: Wir nutzen physikalische Eigenschaften des Speichers und der Netzkomponenten einer Maschine, um einen einzigartigen Fingerabdruck zu erzeugen. Dieser wird in den Software-Kompilierungsprozess eingebunden, sodass die Software nur auf der vorgesehenen Maschine lauffähig ist. Das erschwert unautorisierte Kopien erheblich. Unser innovativer Ansatz wurden bereits in ersten Anwendungsfälle für Steuerungskomponenten von Gleisbaumaschinen prototypisch umgesetzt.

Vor kurzem ist die EU-Cybersecurity-Richtlinie NIS2 in Kraft getreten. Welche Auswirkungen beobachten Sie?

Manz: Wir haben uns bereits entsprechend aufgestellt und lassen uns nach ISO 27001 zertifizieren. Viele große Unternehmen dürften ebenfalls vorbereitet sein. Insgesamt hat der Fokus auf Cybersicherheit in der Industrie deutlich zugenommen.