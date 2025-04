Wie hat sich ETT über die Jahre entwickelt?

Martin Riester: Wir waren damals mit Fraunhofer Austria bereits im After-Sales-Bereich aktiv, insbesondere in der Ersatzteillogistik. Da es in Österreich keine passenden Fachveranstaltungen gab, reiste ich für Wissenstransfer ins Ausland. Irgendwann entstand bei einem informellen Treffen die Idee: Warum nicht selbst eine Veranstaltung initiieren? Zusammen mit dem Factory-Magazin starteten wir 2012 bei Siemens in Linz. Wir rechneten mit 50 Teilnehmern – es kamen 80. Seither wuchs die ETT stetig: von simplen Präsentationen hin zu Werksführungen, Ausstellerflächen und thematischer Vertiefung. Heute ist die ETT der zentrale Treffpunkt für die After-Sales-Community.

Was zeichnet die österreichische After-Sales-Community aus?

Riester: Entscheidend war, eine Plattform zu schaffen – einen „Stammtisch“. Nur so kann sich eine Community formen. Der Unterschied zu anderen Ländern? Die Innovationskraft. Unternehmen hier setzen Impulse aus der Praxis direkt um, etwa durch KI oder datengetriebene Lösungen. Zudem pflegen wir enge, bilaterale Austauschformate – das schafft Vertrauen und beschleunigt Wissenstransfer.