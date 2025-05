Das klingt stark nach Change-Management. Wo setzen Sie konkret an?

Enzinger: Am Anfang im Management. Dort braucht es das Commitment. Im nächsten Schritt – zum Beispiel mithilfe der doppelten Wesentlichkeitsanalyse – beziehen wir weitere Mitarbeitende mit ein. Später, bei der Datenerhebung, braucht es Ansprechpartner in den Fachabteilungen, etwa in der Produktion. Nur so lebt das System.

Welche Rolle spielen Instandhalter, um Nachhaltigkeitsprojekte in der Industrie umzusetzen?

Enzinger: Eine zentrale Rolle. Durch Industrie 4.0 liegen viele Daten bereits digital vor – etwa zum Energieverbrauch oder zur Effizienz von Maschinen. Diese Daten können für die Nachhaltigkeitsberichterstattung genutzt werden. Wichtig ist, keine Parallelstrukturen aufzubauen. Stattdessen sollten bestehende Systeme intelligent angezapft werden. Und: Die größten Hebel zur Zielerreichung liegen in den Prozessen – also in Produktion und Instandhaltung. Wer dort die Stellschrauben erkennt und nutzt, kann CO₂-Emissionen und Energieverbrauch deutlich senken. Schlüsselpersonen sind dabei die Betriebsleiter und Instandhalter. Sie kennen die Prozesse im Detail – das Management oft nicht. Ihr Know-how ist entscheidend, um Nachhaltigkeit wirklich im Unternehmen zu verankern.