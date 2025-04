Sie nutzen Matching-Algorithmen, um Dateninkonsistenzen in Industriematerialstämmen zu identifizieren. Wie trainieren Sie Ihre KI-Modelle, um eine entsprechende Datenqualität zu gewährleisten?

Biedermann: Wir erkennen, dass unterschiedliche Aufgaben verschiedene Genauigkeitsstufen erfordern. In kritischen Bereichen wie der Dublettenbereinigung von Ersatzteilen, der Identifikation veralteter Teile und der technischen Anreicherung von Materialstammdaten setzen wir KI-Technologien ein, die Fehler minimieren und ungenaue Informationen deutlich reduzieren. In Bereichen, die Kreativität erfordern, nutzen wir generative KI in einer kontrollierten Umgebung, in der unsere Wissensbasis eine zentrale Rolle spielt, um Fehlinformationen zu vermeiden. Unser Anspruch ist es, hochpräzise, verifizierte und verlässliche Erkenntnisse bereitzustellen und gleichzeitig eine intuitive sowie benutzerfreundliche Anwendung zu gewährleisten. Daher geben wir unseren Kunden bewusste Kontrolle über alle KI-generierten Inhalte.

Welche Rolle spielt menschliche Expertise neben KI bei der Datenbereinigung, oder ist der Mensch in dieser Hinsicht schon obsolet?

Menschen spielen eine entscheidende Rolle, indem sie kritische Kontrolle und Kontext liefern – etwas, das KI nicht vollständig ersetzen kann. Durch den Einsatz von KI hat sich die Rolle des Menschen weiterentwickelt. Anstatt sich auf manuelle Dateneingabe zu konzentrieren, stehen heute strategische Entscheidungen im Vordergrund. Zudem bleibt mehr Zeit für zentrale Wartungsaufgaben, die einen direkten Einfluss auf die Betriebseffizienz haben. Sie übernimmt wiederholende Prüf- und Verifizierungsaufgaben, sodass Fachkräfte sich auf übergeordnete Analysen und fundierte Entscheidungen konzentrieren können. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Zusammenarbeit zwischen menschlichem Wissen und den Fähigkeiten der KI. Letztendlich stellt KI ein leistungsstarkes Werkzeugset bereit, das Menschen dabei unterstützt, effizienter zu arbeiten und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.