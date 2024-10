Von allen möglichen Seiten wurden auf der MSV die Themenkreise Automatisierung, Digitalisierung und Einsatz künstlicher Intelligenz in der Industrie beleuchtet. Zum fünften Mal wurde die Digitale Fabrik 2.0 eröffnet, an der dieses Jahr mehr als 40 Firmen beteiligt waren, allen voran das Nationale Zentrum für Industrie 4.0 als goldener Partner. „Dieses Jahr hatten wir einen wirklich großen Stand, den wir zusammen mit zehn Partnern gestalteten. Und es ist uns gelungen, eine große Anzahl an Besuchern zum Stand einzuladen und ihnen unsere Technologien und Leistungen vorzustellen. Aufmerksamkeit erregte unsere Präsentation auch durch attraktive Exponate, zum Beispiel unseren Roboter-Ausschank, Drohnensysteme oder einen Robo-Hund mit Bildübertragung in unser Studio“, wertete das Projekt Alena Nováková, Managerin für Kommunikation und Pressesprecherin des Nationalen Zentrums für Industrie 4.0.

Teil der MSV war erstmals auch die größte Schau professioneller 3D-Drucker, 3D-Scanner sowie dazugehöriger Dienstleistungen auf dem tschechischen Markt. Auf einer Fläche von mehr als 1000 Quadratmetern stellten 26 Aussteller Produkte von rund fünfzig Marken vor. Zusammen mit der Fachkonferenz Forum der additiven Fertigung mit führenden tschechischen und internationalen Fachleuten war dies eine außerordentliche Gelegenheit, Neuheiten und Trends auf dem Markt für 3D-Drucker kennenzulernen. „Trotz der angespannten Situation in der Industrie ist es uns bei der 10. Auflage unserer Konferenz und der Ausstellung zum 3D-Druck gelungen, in jeglicher Hinsicht Rekordwerte zu erreichen. Die repräsentativen Räumlichkeiten der Rotunde verliehen der Veranstaltung Glanz und erhoben sie einen Level höher, als was wir in früheren Jahren gemacht haben. Die Aussteller sind zufrieden, und noch nie habe ich Dutzende Dankschreiben von Leuten bekommen, die uns hier besuchten“, sagte zum diesjährigen Event der Organisator beider Veranstaltungen Jan Homola.



Das Rahmenprogramm beinhaltete Dutzende Veranstaltungen – Konferenzen, Workshops, Seminare und Podiumsdiskussionen. Nicht wegzudenken von der MSV ist das Matchmaking-Projekt Kontakt-Kontrakt, das dieses Jahr Hunderte Treffen von Geschäftspartnern vermittelte. Das traditionelle Projekt Kaletech Packaging Live zeigte eine Muster-Packanlage in Live-Betrieb, und zahlreiche Besucher ließen sich am Stand der Technologien beeindrucken, an dem in Form von Fallstudien Erfahrungen tschechischer Produktionsfirmen mit dem Einsatz neuer produktiver Technologien vermittelt wurden.