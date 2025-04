Der 41-jährige ist bereits seit zwölf Jahren im Finanzressort bei Dachser tätig und hat sich in dieser Zeit als profilierter Manager mit Expertise in Corporate Finance, Accounting und Controlling bewiesen. So leitete er zunächst erfolgreich das Konzerncontrolling, bevor er im Dezember 2021 die Position des Head of Corporate Finance übernahm. Im Juli 2023 wurde Hiemer zum Deputy Director der Executive Unit Finance, Controlling, Tax & Treasury ernannt und fungierte damit als stellvertretender Leiter des Finanzressorts.

Vor seiner Zeit bei Dachser war der studierte Diplom-Ökonom unter anderem im Bereich Finance bei dem DAX-Unternehmen Heidelberg Materials tätig und konnte einschlägige Auslandserfahrungen in den USA und China sammeln.

