Bereits im Jahr 2000 führte Schmitz' beruflicher Werdegang zum damals in Mülheim ansässigen Flurförderzeughersteller Clark. Nach einem Praktikum folgte die Festanstellung im Vertriebsinnendienst. Im Jahr 2003 wechselte er zu Pramac Lifter, wo er als Händlerbetreuer tätig war. Von 2007 bis zu seiner Rückkehr zu Clark Europe war Schmitz bei Doosan Industrial Vehicle Europe als Country Manager beschäftigt und leitete die deutschen Niederlassungen sowie die Vertriebsaktivitäten in der DACH-Region und in Osteuropa.

"Wir wünschen Herrn Schmitz in seiner neuen Funktion viel Erfolg. Als erfahrener Mitarbeiter, der sein Können und sein berufliches Engagement bereits in unterschiedlichen Positionen im Verkauf erfolgreich unter Beweis gestellt hat, ist er genau die Person, die unser Bestreben nach weiterem Wachstum mit seinem Team an Regional Managern weiter vorantreiben wird“, so Stefan Budweit, President & CEO bei Clark Europe.