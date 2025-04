Forschung Austria, der gesamtösterreichische Dachverband der außeruniversitären, anwendungsorientierten Forschung, hat satzungsgemäß seinen Vorstand neu gewählt. An der Spitze steht fortan Brigitte Bach, Geschäftsführerin des AIT (Austrian Institute of Technology). Sie übernimmt die Position von Gabriele Ambros, die über viele Jahre als Präsidentin bei Forschung Austria fungierte. Sie bleibt dem Verband aber weiterhin als Vorstandsmitglied erhalten.

Brigitte Bach verfügt über umfassende Expertise in Forschung, Technologie und Innovation. Vor ihrer aktuellen Position als AIT-Geschäftsführerin war sie bereits als Leiterin des Bereichs Energieforschung am AIT tätig, zudem als Bereichsleiterin bei Wien Energie sowie als Vorständin der Salzburg AG. Außerdem ist sie Member of the Board von EARTO (European Association of Research and Technology Organisations). Dort setzt sie sich für die Interessen der europäischen Forschungslandschaft ein.

Lesetipp: Linz startet Exzellenzcluster für die Entwicklung flexibler Künstlicher Intelligenz