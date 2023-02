Roboter in der Praxis : „Brauche ich überhaupt einen hyperintelligenten Roboter?“

Rudolf Pichler war jahrelang in der Industrie tätig und ist heute Senior Researcher an der TU Graz. Doch statt sich mit „klugen“ Antworten zu profilieren, wirft er lieber provokante Fragen auf: Sollen wir in der Produktion wieder auf einfache Industrieroboter im Käfig setzen? Oder liegt die Zukunft gar in fantasiebegabten Robotern mit Spracherkennung? Ein Interview über das Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und Komplexität in der Industrierobotik.