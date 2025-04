Das Timing für die MIT Europe Conference 2025 könnte nicht besser sein. Österreich Industrie befindet sich im tiefen Strukturwandel. Die Wettbewerbsfähigkeit lahmt. Es braucht dringend Innovation und neuen Schwung für den Standort. Österreichs Wohlstand hängt schließlich von einer zukunftsfitten Industrie ab. Das Thema der diesjährigen Konferenz „The Future of Manufacuring“ passt da perfekt. Bei der MIT Europe Conference am 26. und 27. März 2025 in der WKÖ werden einige der weltbesten Köpfe des Massachusetts Institute of Technology (MIT) Einblicke in ihre Forschung teilen und den Teilnehmer:innen wertvolle Erkenntnisse und Denkanstöße für den Industrie-Turnaround geben.

Welche Auswirkungen haben neue Technologien auf neue Produkte und Geschäftsmodelle? Welche Entwicklungen und Trends werden in Unternehmen immer stärker Einzug halten? Wo wird der Hebel am effektivsten angesetzt, um positive Veränderungen zu erzielen? Antworten auf diese Fragen liefern Professor:innen und Forscher:innen der weltweit führenden US- Spitzenuniversität. „Das Line-up kann sich wirklich sehen lassen“, sagt Michael Otter, Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in der WKÖ.

Das große Thema der diesjährigen Konferenz ist „The Future of Manufacturing“. Es geht also darum, wie wir in Zukunft produzieren werden – „eine Schlüsselfrage für das Industrieland Österreich“, betont Otter. Die Konferenz bietet einzigartige Einblicke in die aktuelle Forschungsarbeit des MIT rund um die Entwicklung neuer Produktionstechniken, -methoden und deren Anwendungen. Im Fokus der diesjährigen Konferenz stehen insbesondere Anwendungen der Künstliche Intelligenz, die Skalierung von Produktionsprozessen oder etwa die Biotech-Produktion von Lebensmitteln, die nicht nur schmecken und sättigen, sondern künftig auch helfen werden, Krankheiten zu heilen. „Besonders spannend ist die Verschränkung dieser Themen. Wir sehen zum Beispiel, wie KI-Systeme moderne Produktionsprozesse nicht nur effizienter machen, sondern sich auch auf Arbeitsplätze in der Industrie auswirken“, erklärt Otter.