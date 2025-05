Jüngste Stromausfälle und Energiespannungen in Teilen Europas könnten als Warnsignale dienen. Erneuerbare Energiequellen wie Wind- und Solarenergie sind entscheidend für die Dekarbonisierung, bringen jedoch zusätzliche Komplexität mit sich. Ihre schwankende Stromproduktion stellt neue Anforderungen an Stromnetze, die sich noch in der Modernisierung befinden und dabei nicht immer mit dem Tempo der digitalen Entwicklung Schritt halten. Ein gutes Beispiel ist der jüngste Stromausfall in Spanien. Der staatliche Netzbetreiber Red Eléctrica vermutet, dass der fast 18-stündige Blackout, der zu weitreichenden Störungen führte, durch eine unerwartet geringe Stromproduktion aus Solarenergie, gefolgt von einem Rückgang anderer erneuerbarer Energien, ausgelöst wurde.

Solche Netzprobleme sind kein Einzelfall. In Irland wurde das Wachstum von Rechenzentren derart energieintensiv, dass der nationale Netzbetreiber vor Engpässen warnte. Dies führte bereits in einigen Regionen zu einem Aufnahmestopp für neue Rechenzentren. In West-London kam es zu einer ähnlichen Situation. Netzengpässe führten zu einem Baustopp für neue Wohngebiete und Rechenzentren. Diese Fälle machen deutlich, dass digitales Wachstum nur dann gelingen kann, wenn eine tragfähige Infrastruktur dieses unterstützt. Werden die Länder in Europa eine digitale Zukunft gestalten, die im Einklang mit der Energiewende steht oder mit ihr in Konflikt gerät? Das digitale Wachstum steht hier nun an einem Scheideweg.