Seit dem 1. Februar 2025 ist Björn Scheel Vorstand für Produktion & Logistik (COO) bei Mewa. In dieser Rolle ergänzt er das Führungsteam der Unternehmensgruppe mit Sitz in Wiesbaden, zu dem bereits Bernhard Niklewitz (Vorstand Unternehmenssteuerung, CEO/CFO) und Michael Kümpfel (Vorstand Marketing, Sales & Customer, CCO) gehören.

Björn Scheel ist Wirtschaftsingenieur mit umfangreicher internationaler Erfahrung in den Bereichen Automotive, Maschinenbau, Dienstleistung und Logistik. Er tritt die Nachfolge von Ulrich Schmidt an, der Ende 2024 in den Aufsichtsrat gewechselt ist.