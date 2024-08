Benjamin Maahs wurde 1986 in Sonthofen geboren. Nach dem Abitur ebendort studierte er in Kempten BWL und schloss in Schottland mit einem Bachelor-Grad ab. Seine erste berufliche Station war im Einkauf bei Bosch in Blaichach. Danach wechselte er 2014 zu Hoeckle, erst als Supply Chain Manager und Key Account im Vertrieb (2016). Ab 2018 war er für die Auftragsabwicklung zuständig und seit 2021 Leiter für den Ein- und Verkauf.