Meckseper wechselt von der Continental AG zu B&R, wo sie zuletzt den Geschäftsbereich Smart Mobility in Nordamerika leitete. Während ihrer zehnjährigen Tätigkeit in der Automobilzuliefererbranche (etwa auch bei Bosch) sammelte sie in verschiedenen Leitungsrollen umfassende Erfahrung in der Umsetzung ganzheitlicher Wachstums- und Transformationsstrategien auf Konzernebene, sowie in innovativen Produktbereichen. Zusätzlich bringt sie zehn Jahre Erfahrung aus der Unternehmensberatung Arthur D. Little mit, in der sie sich auf Vertriebs- und Organisationsaufgaben konzentrierte. Sie hat einen Abschluss als Diplom-Ingenieurin der Technischen Universität Berlin.

"Wir werden unsere Angebote durch Innovationen im Kerngeschäft weiter ausbauen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass unsere Lösungen sich stets an den Bedürfnissen unserer Kunden und Märkte orientieren, um diese bestmöglich bedienen zu können. Aufgrund ihrer beruflichen Erfahrungen, unter anderem in der Leitung von Strategieprojekten, ist Meckseper prädestiniert für diese Position und fokussiert dabei jederzeit unsere Kunden und die benötigten Lösungen“, betont Sebastian Sachse, Verantwortlicher bei B&R für die Region Zentraleuropa.