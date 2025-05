Neben den Praxisvorführungen bot der Demo Day ein vielseitiges Rahmenprogramm. In Keynotes gaben die Leitpartner PALFINGER und AGILOX Einblicke in aktuelle Trends – von smarter Hebetechnik bis hin zu mobiler Robotik für die Intralogistik. Eine begleitende Technologieausstellung präsentierte laufende Forschungsprojekte und Standardisierungsinitiativen des AIT in Kooperation mit Industriepartnern.



"Die Kooperation mit dem AIT hilft uns, die Schlüsseltechnologien autonomer Hebelösungen besser zu verstehen und gezielt für unsere Anwendungen nutzbar zu machen. So können wir die Arbeit unserer Kunden künftig einfacher, effizienter und sicherer gestalten", betont Sebastian Wimmer, ACES Program Leader bei PALFINGER.



"Die Ergebnisse aus der mehrjährigen Zusammenarbeit mit dem AIT haben viel dazu beigetragen, dass AGILOX weiterhin als einer der Technologieführer und Trendsetter im Bereich der autonomen mobilen Roboter in der Intralogistik angesehen wird. Technologien wie digitale Zwillinge und KI zur Umgebungswahrnehmung oder Aufgabenplanung werden auch unsere zukünftigen Produkte maßgeblich beeinflussen, erläutert“ Wolfgang Pointner, AGILOX Team Lead Future Technologies