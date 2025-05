Die Automatisierung in Prozessen hat viele Gründe. Die Anlagen können Aufwände übernehmen, die für Menschen ergonomisch kaum bis gar nicht machbar oder sogar gesundheitsschädlich sind. Oder man erhöht die Produktionsgeschwindigkeit und verbessert so die Produktivität. Ein häufiger Anwendungsfall ist schlicht die Tatsache, dass es an Arbeitskräften mangelt und Maschinen menschliche Umfänge übernehmen.

Die Kehrseiten der Automatisierung

So sehr es legitime und praktische Gründe für den Einsatz von Automatisierung gibt, so muss man bei der Entscheidung auch die Kehrseiten betrachten. Diese stecken gleich in zwei verschiedenen Ebenen, die ineinandergreifen. Die eine Ebene ist die Technische. Hier führt die Erhöhung technischer Elemente zu einer höheren Wahrscheinlichkeit von Störungen. Und diese Tatsache führt zu Konsequenzen auf der zweiten Ebene – dem Personalbedarf. Damit Anlagen mit mehr Technik, mehr Technologie und höherer Komplexität verlässlich laufen, braucht es Mitarbeitende, die entsprechend aufwändiger qualifiziert sind.

Instandhaltung und qualifiziertes Personal

Zudem ist ein ganzheitliches Instandhaltungskonzept notwendig. Hier ist die Methodik von Total Productive Maintenance (TPM) etabliert. Dabei wird die Instandhaltung zwischen den Anwender:innen und der Instandhaltung aufgeteilt. Die operativen Mitarbeitenden verrichten kleinere Prüfungen und Instandsetzungen, wie z.B. das Auffüllen von Betriebsflüssigkeiten oder Reinigungen, gemäß eines definierten Plans. Darüber hinaus gehende Instandhaltungsmaßnahmen werden vom Instandhaltungsteam bzw. externen Dienstleistern gemäß eines definierten Standards durchgeführt.

Damit TPM funktioniert, braucht es die erwähnten Standards und die Qualifikation des Personals sowie der Führungskräfte, die die Prozessbestätigung durchführen. Das umfasst die Standards zu bestätigen und ihre Konsistenz und Machbarkeit zu überprüfen. Gleichzeitig müssen die involvierten Personen verfügbar und für solche Aufgaben qualifiziert sein. Der Aufwand kann von einer kurzen Unterweisung bis hin zu einem zertifizierten Lehrgang reichen. Das kostet logischerweise Zeit und Geld.

Gesamtsystem betrachten

Diese Aufwände werden bei Investitionsentscheidungen meist nicht mitberücksichtigt. Später wundert man sich, weshalb ein Prozess dann nicht richtig funktioniert. In der Gesamtkostenrechnung kommt im Nachhinein häufig raus, dass ein manueller Prozess effizienter und wirtschaftlicher gewesen wäre. Daher sind bei Entscheidungen bezüglich Automatisierung die Faktoren Mensch und erhöhte Komplexität dringend mit zu betrachten.