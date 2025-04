2013 wechselte Steger zur Engel-Gruppe, einem globalen Anbieter von Spritzgießmaschinen, wo sie von 2016 bis 2023 als Geschäftsführerin der Ludwig Engel GmbH & Co KG sowie von 2020 bis 2022 als Vorsitzende des Aufsichtsrats der Engel Holding GmbH und der Engel Austria GmbH tätig war. In dieser Rolle prägte sie maßgeblich die strategische Ausrichtung des Unternehmens, insbesondere die Nachhaltigkeitsstrategie, und arbeitete an der Optimierung der Rechtsstruktur und Governance. Zusätzlich war sie von 2014 bis 2022 Mitglied des Aufsichtsrats sowie des Rechtsausschusses der Oberbank AG.

Wird dem Vorschlag zugestimmt, wird der Andritz-Aufsichtsrat mit sechs Mitgliedern zur Hälfte weiblich sein. Darüber hinaus wird der Aufsichtsrat der Hauptversammlung die Wiederwahl von Wolfgang Bernhard vorschlagen. Er ist seit 2020 Mitglied des Aufsichtsrats, seine derzeitige Amtszeit endet mit der kommenden Hauptversammlung.