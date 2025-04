Industriesoftware-Anbieter Aveva hat Arti Garg zur neuen Chief Technologist ernannt. Garg, die im März bei Aveva startet, wird sich auf die Definition und das Vorantreiben langfristiger und zukunftsorientierter Technologien und Technologieüberlegungen für Aveva und seine Industriemärkte konzentrieren. In dieser Funktion wird sie sich vor allem mit neuen und aufkommenden Technologien befassen.

Außerdem wird sie prüfen, wie diese am besten in der industriellen Fertigung und in kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden können, um den Bedürfnissen der Aveva-Kunden gerecht zu werden und sicherzustellen, dass das Unternehmen seine Geschäftsziele auch zukünftig erreicht. Arti Gargs Aufgabenbereich umfasst ein tiefes und gründliches Verständnis neuer und aufkommender Technologien, einschließlich generativer KI, sowie Methoden für eine effektive Nutzung und Kundenakzeptanz.

Arti Garg kommentiert: „Ich freue mich sehr, diese neue Aufgabe bei Aveva zu übernehmen. Es ist aufregend, in ein Unternehmen einzutreten, das auf eine lange Innovationsgeschichte in den Bereichen Industrieautomation und kritische Infrastrukturen zurückblickt. Ich freue mich auf alle Aspekte dieser Aufgabe und darauf, Aveva auch weiterhin an der Spitze der Innovation zu halten.“