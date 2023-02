Ariane Herzog trat ihre neue Position mit 1. Oktober an, die Funktionsperiode wird fünf Jahre dauern. Herzog ist derzeit Betriebsleiterin der Saline Ebensee und wird diese Funktion auch weiterhin neben ihrem Vorstandsmandat ausüben. Die 38-Jährige hat an der TU Berlin Geoingenieurwesen und Angewandte Geowissenschaften studiert und ist seit April 2017 bei der Salinen Austria.

Über die Salinen Austria AG

Die Salinen Austria AG ist ein Unternehmen der Österreichischen Salinen Aktiengesellschaft, zu der ebenfalls die Salzwelten GmbH und die Salinen Immobilien Gesellschaft m.b.H. gehören. Aktuell sind 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und den acht Vertriebsniederlassungen in Mittel- und Osteuropa beschäftigt. Jährlich werden an den Standorten Altaussee, Hallstatt und Bad Ischl vier Millionen Kubikmeter Sole gewonnen, aus denen 1,2 Millionen Tonnen Salz produziert werden. Das Salzkammergut ist weltweit die älteste Region, in der durchgängig bis in die Gegenwart Salz produziert wird.

Weitere interessante Artikel über Betriebe aus Oberösterreich:

Wie die Peneder Gruppe in OÖ klimaneutral werden will

Julia Wienerroither ist neue HR-Verantwortliche bei Spitz