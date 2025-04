Weshalb wurde das Airport-Büro eröffnet?

Wolfgang Steiner: Im Prinzip hat das zwei Gründe. Zum einen fehlten uns am Standort in Ottendorf-Okrilla die räumlichen Kapazitäten für eine größere Zahl neuer Kollegen. Doch statt eines Ausbau der dortigen Räumlichkeiten haben wir uns für ein neues Büro direkt in Dresden entschieden. So ist das Büro auch von unseren Kunden und Projekten nicht weit entfernt. Alle Baustellen sind von hier aus gut, beispielsweise mit dem Fahrrad, erreichbar. Da können unsere Planer und Ingenieure im Prozess schnell einmal nach dem Stand der Dinge sehen. Zum anderen werden hier auch viele ausländische Kollegen wochen- oder monatsweise tätig sein, je nach gerade erforderlicher Expertise, und da ist die Nähe zum Flughafen in Sachen Mobilität natürlich optimal.

Mit welchen Aufgaben ist das Team vor Ort betraut?

Steiner: Bei den Kollegen am Flughafen handelt es sich zunächst hauptsächlich um Projektentwickler. Ihre Aufgabe ist es, gemeinsam mit den Kunden die Anlagen und dazu unzählige Kilometer an Gasleitungen zu planen, die eine Halbleiterfabrik mit den notwendigen hochreinen Gasen versorgen. Dazu gehören beispielsweise Sauerstoff oder Stickstoff. Gewonnen werden diese Gase künftig direkt beim Kunden vor Ort durch unsere Luftzerlegungsanlagen. Für den Betrieb solcher Anlagen wird dabei eine ganze Reihe von Ressourcen wie Strom, Kühlwasser oder Erdgas benötigt. Auch das gilt es zusammen mit den Kunden zu planen. Viele Elemente der zukünftigen Luftzerlegungsanlagen werden weltweit an unterschiedlichen Air-Liquide-Standorten zusammengebaut. Vom Team am Flughafen wird dann die Koordinierung der Einzelteile und der Aufbau der jeweiligen Anlage betreut. Im laufenden Betrieb übernehmen die Experten dann die Analytik. Das heißt, sie überwachen die Gasproduktion und sorgen dafür, dass die Produkte durchgehend den erforderlichen Reinheitsgrad besitzen.